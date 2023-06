Publicis : acquisition saluée

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Publicis progresse de 2,3% à 71,5 euros au lendemain de l'acquisition de Corra, un leader du commerce électronique reconnu par Adobe comme l'une des meilleures entreprises de commerce en Amérique du Nord. Corra fera partie de Publicis Sapient, la société de transformation numérique du Groupe, et renforcera l'expertise existante de Publicis Sapient en matière de solutions commerciales, notamment les solutions de commerce composable Adobe Commerce et MACH Alliance, tout en étendant les offres de Publicis Sapient dans le commerce numérique et omnicanal.

Pour Citi, cette opération doit être bien accueillie car elle a un sens stratégique et ajoute de nouvelles capacités à Sapient. Le groupe publicitaire n'a pas divulgué de prix et le manque de détails financiers rend difficile l'évaluation de son impact, note toutefois la banque. "Cependant, étant donné les seuils de divulgation, nous pensons que le fait qu'aucun détail ne soit divulgué suggère qu'il s'agit probablement d'une transaction évaluée quelque part entre 50 et 100 millions d'euros", indique Citi. En supposant que Corra soit au pire à l'équilibre, l'effet net de l'opération serait légèrement relutif sur le bpa attendu par le consensus, selon Citi.