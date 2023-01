Publicis : acquisition en Bulgarie

(Boursier.com) — Publicis se renforce en Bulgarie avec l'acquisition d'Advertise BG, l'une des principales agences de marketing à la performance du pays. Cette opération stratégique renforcera les compétences de Publicis Groupe Bulgarie en matière de transformation numérique, ajoutant une puissance de frappe à son offre existante en matière de stratégie numérique, de données, de médias sociaux et de création de contenu numérique. Advertise BG gère actuellement plus de 100 clients locaux et internationaux opérant dans différents secteurs d'activité. Advertise BG va fusionner et devenir une partie de Digitas Sofia, l'agence de marketing numérique connecté au sein de Publicis Groupe Bulgarie. Aucun détail financier n'a filtré.