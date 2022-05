Publicis : acquisition de Profitero

(Boursier.com) — Publicis annonce l'acquisition de Profitero, une plateforme SaaS leader mondial dans le Commerce intelligence, qui permet aux marques d'accroître leurs ventes et leur rentabilité.

Profitero fournit chaque jour à plus de 4.000 marques dans 50 pays des informations directement exploitables et de la visibilité sur 70 millions de produits vendus en ligne sur plus de 700 sites de e-commerce.

Alors que la frontière entre le commerce physique et en ligne disparaît progressivement, grâce aux ventes suscitées par le digital, Profitero apporte des données aux marques sur l'ensemble de leurs canaux de distribution, afin d'anticiper, d'activer et d'automatiser la mise en oeuvre des meilleures stratégies pour augmenter les ventes en ligne de chacun de leurs produits.

Au sein de Publicis Groupe, Profitero va bénéficier de toutes les ressources et expertises pour enrichir et développer son offre au-delà de l'analyse de données.

Profitero va devenir la première plateforme mondiale qui, grâce à l'intelligence prédictive, va permettre aux marques de disposer d'informations leur permettant notamment de proposer la meilleure expérience produit, d'optimiser leur description, d'améliorer leur référencement, de comparer les prix par rapport à la concurrence, de connaître leur disponibilité et de suivre les commentaires et avis des consommateurs.

Les produits, la technologie et les 300 collaborateurs de Profitero vont contribuer à étendre et renforcer encore l'expertise Commerce de Publicis Groupe partout dans le monde.