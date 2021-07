Publicis : acquisition de CitrusAd

Crédit photo © Jacky Naegelen / Reuters

(Boursier.com) — Publicis Groupe annonce aujourd'hui l'acquisition de CitrusAd, une plateforme technologique (SaaS) qui optimise les performances marketing des marques directement sur les sites e-commerce. Avec plus de 50% de ses activités aux États-Unis, CitrusAd est présent dans 22 pays et 6 secteurs d'activité.

CitrusAd apporte sa technologie de pointe à plus de 70 des principaux distributeurs mondiaux et à plus de 4.000 marques qui utilisent la plateforme en mode self-service.

En 2023, les ventes en ligne de produits de grande consommation auront doublé par rapport à 2019. Dans ce contexte, le retail media va connaitre une croissance exponentielle. Estimés aujourd'hui à 30 milliards de dollars par an, les investissements publicitaires dans ce secteur devraient doubler au cours des cinq prochaines années. Le retail media va devenir l'un des principaux canaux des dépenses médias des marques de grande consommation dans les prochaines années.

Notre ambition est de combiner l'expertise de CitrusAd sur les sites e-commerce avec l'offre retail media d'Epsilon sur les sites des éditeurs, et de les alimenter toutes les deux par le CORE ID. Cette offre sera unique dans l'industrie et permettra à Publicis Groupe de prendre le leadership de la nouvelle génération du retail media basée sur l'identité, avec une mesure totalement transparente de la performance, validée directement par les transactions.