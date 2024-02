Publicis : accord de règlement conclu aux Etats-Unis concernant le travail de l'agence Rosetta dans les opioïdes

(Boursier.com) — Un accord a été conclu entre les procureurs généraux des 50 Etats américains, le district de Columbia et certains territoires des Etats-Unis concernant le travail réalisé par l'ancienne agence de publicité Rosetta pour le compte de fabricants d'opioïdes, clôturant ainsi 3 années de discussions. Les procureurs généraux ont reconnu la bonne foi et l'attitude responsable et citoyenne de Publicis Health lors de la conclusion de cet accord.

En tant qu'ancien propriétaire de Rosetta, une agence fermée depuis 10 ans, Publicis Health a déclaré : "Cet accord de règlement nous permet de clore 3 années de discussion, et se conclut par un paiement net de 148 ME. Le montant total de l'accord devrait contribuer de manière directe et rapide à renforcer l'aide apportée à ces Etats pour lutter contre les conséquences de la crise des opioïdes". Il ajoute : "La conclusion de cet accord, dans lequel les procureurs généraux ont explicitement reconnu la 'bonne foi et l'attitude responsable et citoyenne de Publicis Health', ne constitue en aucun cas une reconnaissance de faute ou de responsabilité. Nous nous défendrons, si nécessaire, contre tout litige que cet accord ne parviendrait pas à résoudre".

"Le travail effectué pour le compte d'entreprises pharmaceutiques et visé par ce règlement a toujours été parfaitement conforme à la loi. Il a été mené principalement par Rosetta, une petite agence fermée depuis 10 ans, qui travaillait déjà avec des clients pharmaceutiques produisant des traitements à base d'opioïdes lorsqu'elle a été rachetée il y a treize ans en 2011. Son travail dédié à ces produits n'a été utilisé qu'auprès de prestataires de soins de santé, jamais auprès des consommateurs, ayant recours uniquement à des outils de communication et des terminologies approuvés par la FDA (Food and Drug Administration). Le rôle de Rosetta s'est limité à la réalisation de services standard qu'une agence de publicité propose à ses clients, et ce, pour des produits qui sont à ce jour toujours prescrits aux patients, couverts par les principaux assureurs privés, Medicare, et autorisés par les autorités pharmaceutiques des Etats. Nous reconnaissons le contexte plus large dans lequel ce travail conforme à la loi a été mené. La lutte contre les opioïdes aux États-Unis nécessite une collaboration entre les industries, le législateur et les communautés, et nous sommes déterminés à y contribuer. C'est pourquoi nous avons oeuvré pour parvenir à cet accord et que nous réaffirmons notre engagement de longue date de refuser tout projet futur lié aux opioïdes", conclut-il.