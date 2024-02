Public Storage : du sérieux ?

(Boursier.com) — Public Storage, le géant du stockage personnel, a annoncé pour son quatrième trimestre un FFO ajusté par action de 4,20$ par action, à comparer à un consensus de 4,15$ et un niveau de 2,06$ un an avant. Les revenus ont totalisé 1,16 milliard de dollars pour le trimestre clos en décembre 2023, dépassant de 2% le consensus. Cela représente une croissance de 6,6% en glissement annuel. Le bénéfice net atteint 1,9 milliard de dollars en 2023. Le FFO ajusté annuel atteint 16,89$, en hausse de 6%. Les revenus à comparable ont progressé de 4,7% sur un an. En termes de perspectives, le groupe envisage un FFO ajusté par action allant de 16,60 à 17,20$ sur l'exercice 2024.