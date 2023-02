Public Storage dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Public Storage, le géant du stockage personnel, a annoncé pour son quatrième trimestre un niveau de FFO (fonds des opérations) ajusté de 4,16$ par action à comparer à un consensus d'à peine 4$ et un niveau de 3,54$ un an avant. Les revenus ont totalisé 1,09 milliard de dollars pour le trimestre clos en décembre 2022, dépassant de 1% le consensus, alors qu'ils se situaient à 924 millions pour la période correspondante, l'an dernier. "La plateforme de pointe de Public Storage a réalisé des résultats financiers records en 2022", a déclaré Joe Russell, président et CEO. "Je tiens à remercier toute l'équipe pour sa concentration et sa détermination tout au long de l'année. Nous entamons 2023 en position de force, avec la transformation de notre modèle numérique et opérationnel améliorant les marges opérationnelles directes les plus élevées du secteur, des propriétés à forte croissance dans notre pool de magasins non comparables représentant plus de 25% du portefeuille et un bilan positionné pour financer de larges opportunités à travers les acquisitions, le développement et le redéveloppement. Notre capacité à générer des niveaux inégalés de performance et de rentabilité nous positionne de manière unique pour la croissance et la création de valeur à l'avenir".