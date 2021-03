PSB Industries suspendu dans l'attente d'un communiqué

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cotation des actions PSB Industries est suspendue sur Euronext Paris depuis 12h08, à la demande de la société et dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse, jusqu'à nouvel avis, peut-on lire sur un avis Euronext du jour. Le flottant du spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions d'emballage en plastique injecté pour produits de luxe et de beauté est d'environ 22%.

La capitalisation est voisine de 68 millions d'euros, alors qu'en fin d'année 2020, la dette financière nette était de 5,9 ME et les capitaux propres ressortaient à 102,7 ME. Après un exercice 2020 lourdement déficitaire, le groupe disait en février tabler sur "une amélioration progressive de sa profitabilité opérationnelle annuelle dès 2021". Une nouvelle organisation, globale, qui porte au coeur de sa feuille de route l'éco-transition du packaging Luxe et Beauté, dédiée au déploiement et à la promotion d'une offre produit, a été officialisée début 2021.