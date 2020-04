PSB Industries renonce à la reprise de Qualipac

PSB Industries renonce à la reprise de Qualipac









(Boursier.com) — PSB Industries ne reprendra pas le pôle d'emballage plasturgie et métal Qualipac du groupe familial Pochet. "Les conséquences de la crise sanitaire liée au COVID19 ont sensiblement modifié les conditions et les perspectives initialement envisagées pour la reprise de Qualipac et n'ont pas permis de trouver un nouvel accord", explique brièvement PSB.