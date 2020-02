PSB Industries négocie le rachat de Qualipac et ses filiales

(Boursier.com) — PSB Industries est entré en négociations exclusives avec le groupe familial Pochet en vue de l'acquisition de son pôle d'emballage plasturgie et métal, Qualipac. Qualipac a réalisé un chiffre d'affaires mondial de l'ordre de 239 ME en 2019 et emploie plus de 2.300 collaborateurs. Il dispose d'une expertise internationalement reconnue en transformation et décoration des plastiques, de l'aluminium et du zamak ainsi qu'en trading, notamment à travers la société Priminter. Ces savoir-faire complémentaires permettent à Qualipac de proposer à ses nombreux clients prestigieux une large palette de produits pour le Parfum, le Maquillage et le Soin.

Cette opération envisagée constitue une étape stratégique majeure dans le développement et le renforcement du pôle Luxe & Beauté de PSB Industries. L'opération sera présentée pour consultation aux instances représentatives du personnel concernées, puis soumise à l'autorisation par les autorités de concurrence compétentes. Cette acquisition serait financée grâce à la trésorerie disponible de PSB Industries et à l'utilisation de lignes de crédits.