PSB Industries : des résultats 2019 contrastés

(Boursier.com) — PSB Industries a dégagé en 2019 un EBITDA stable à 23,5 ME, soit 8,8% du chiffre d'affaires consolidé (8,9% en 2018).

Le résultat opérationnel avant écart d'acquisition s'élève à 8,9 ME, soit 3,4% du chiffre d'affaires, reflétant d'une part une amélioration de la rentabilité du pôle Luxe et Beauté (Texen) liée notamment aux fruits de la réorganisation nordaméricaine et à une activité Trading soutenue, et d'autre part le ralentissement de l'activité Santé & Industrie (Plastibell).

Fort d'un résultat financier en amélioration à - 1,2 ME, le résultat net des activités poursuivies s'établit à 5 ME (5,5 ME en 2018). Le résultat net part du Groupe, intégrant le résultat net des activités non conservées (+ 6,9 ME liés à la cession en cours du site de Tianjin), s'établit à 11,9 ME (contre 78 ME en 2018 incluant les plus-values de cession et de scission). Il ne sera pas proposé de dividendes au titre de l'exercice 2019.

PSB Industries avait réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 266 ME, en retrait de -4,6 % à taux de change et périmètre constants, ce que le groupe expliquait par la forte volatilité de la demande sur ses principaux marchés.