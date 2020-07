PSB Industries : comptes semestriels publiés

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe PSB Industries au 1er semestre s'élève à 100 ME, dont 51% de l'activité réalisée hors de France. Dans un contexte fortement marqué dès mars par la décélération puis le gel des activités, répercussion de la progression géographique de la pandémie, l'activité est en retrait de -29% à taux de change et périmètre constants.

Conséquence de ce repli d'activité historique, l'ensemble des résultats se contracte fortement... Un pilotage économique accru visant à diminuer drastiquement le point mort a permis une variabilisation forte des charges permettant d'assurer un EBITDA positif au 30 juin 2020. L'EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) s'établit ainsi à 0,2 ME. Cette performance dans le cadre d'une activité à niveau de coûts fixes élevé, complétée par une gestion du besoin en fonds de roulement très stricte (augmentation des ressources de 9,5 ME), permet ainsi au Groupe de dégager un flux d'exploitation des activités positif de +9,8 ME sur la période.

L'EBITA (Earnings Before Interest Taxes and Amortization) de PSB Industries ressort à -7,6 ME, déduction faite des charges d'amortissements fixes des installations industrielles. Compte tenu de la chute des volumes des marchés automobile et aéronautique liée à la pandémie de COVID-19, et de la prise en compte d'un scénario de redressement lent de la production mondiale sur ces deux marchés, qui resterait à moyen terme significativement en-deçà des prévisions antérieures à la crise, le Groupe a procédé à une dépréciation de 16,6 ME des actifs incorporels (écarts d'acquisitions et relations clientèles) du pôle Santé & Industrie. Au 30 juin 2020, l'EBIT (Earnings Before Interest Taxes) s'établit donc mécaniquement à -24,2 ME. Au titre de la période, le résultat net des activités poursuivies est de -22,1 ME, et le résultat net part du Groupe s'élève à -22 ME.

La dette financière nette du Groupe s'élève à 7,3 ME, contre 13,2 ME au 31 décembre 2019. Le Groupe dispose d'une trésorerie de 80,1 ME, et de 50 ME de lignes disponibles non tirées. Le Groupe a continué d'investir au cours du 1er semestre à hauteur de 7,8 ME en focalisant ses investissements, par ailleurs réduits, sur l'accroissement de valeur de son offre et sa productivité.

Dans ce contexte de crise sans précédent avec une visibilité qui reste faible, le Groupe reste concentré sur le pilotage de ses ressources et de ses coûts. Fort de la qualité et de la résilience de ses marchés (Luxe, Beauté, Santé et Industries), le Groupe poursuit le déploiement de son plan opérationnel et des investissements indispensables à son développement, visant à conforter sa place de leadership durable sur ses grands marchés.

"A l'issue d'un premier semestre très particulier, notre Groupe remercie ses collaborateurs, clients, fournisseurs et actionnaires pour leur support actif et leur niveau très fort d'engagement, qui lui ont permis d'assurer la continuité d'activité nécessaire au plus fort de la crise sanitaire. Pleinement mobilisé contre la COVID-19, PSB Industries a tenu le cap et poursuivi invariablement sa stratégie. Tests de nouvelles matières éco-design, réduction de l'impact environnemental, déploiement de nouvelles approches agiles de production... sont les chantiers menés sur ce 1er semestre qui conjugués à l'effort important de réduction des coûts et du BFR, permettront au Groupe de poursuivre un développement vertueux et profiter de la reprise" commente François-Xavier Entremont, Président-Directeur Général.

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020, le 12 octobre 2020.