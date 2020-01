PSB Industries : chiffre d'affaires annuel en retrait

PSB Industries : chiffre d'affaires annuel en retrait









(Boursier.com) — PSB Industries a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 266 ME, en retrait de -4,6 % à taux de change et périmètre constants, ce que le groupe explique par la forte volatilité de la demande sur ses principaux marchés. L'activité intègre un effet de change positif de +3,4 ME (valorisation principalement du dollar américain et du peso mexicain).

Texen, marque Luxe & Beauté de PSB Industries, a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 183 ME, en léger repli de -1,5 % par rapport à 2018. L'exercice a été affecté par un contexte marché morose sur le segment du maquillage et en particulier aux Etats-Unis. Texen a accompagné en 2019 de nombreuses marques prestigieuses dans leurs lancements comme la coiffe Acqua di Gioia de Armani, la capsule Absolue de Lancôme ou encore le boitier compact solaire minéral de Clarins.

L'activité Santé & Industrie de PSB Industries (marque Plastibell) a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 84 ME, en retrait de -7,2 % par rapport à 2018. En Europe l'activité a été affectée par un marché automobile en repli, et un ralentissement sur le dernier trimestre des activités Santé. En Amérique du Nord, la bonne performance des activités aéronautiques ne permet pas de compenser l'arrêt définitif de références hygiènes historiques. Dans un contexte court terme difficile, Plastibell continue à déployer une dynamique commerciale offensive sur l'ensemble des marchés avec des lancements significatifs programmés à partir de 2021.