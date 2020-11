PSB Industries : amélioration au troisième trimestre

(Boursier.com) — PSB Industries affiche au 30 septembre un chiffre d'affaires de 151,6 ME, en retrait de -24,3% à taux de change et périmètre constants. Le troisième trimestre 2020, avec un recul de -13,5% à taux de change et périmètre constants par rapport à 2019, affiche une reprise sensible des activités par rapport au deuxième trimestre 2020 (en recul de -46,7%). Le groupe précise que cette accélération assez homogène sur l'ensemble des marchés et géographies tend à se stabiliser depuis le mois de septembre.