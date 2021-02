PSB Industries : affecté par la crise sanitaire en 2020, va améliorer sa profitabilité opérationnelle dès 2021

(Boursier.com) — PSB Industries a réalisé au 31 décembre 2020 un chiffre d'affaires de 207,1 millions d'euros, en retrait de -20,5% à taux de change et périmètre constants. L'impact sur l'activité des variations de change représente -1,7 point de variation d'activité sur l'année. Le chiffre d'affaires était en retrait de -29% au 30 juin 2020.

L'activité Luxe & Beauté portée par la marque Texen réalise un chiffre d'affaires de 136 ME, en baisse de -24,4% à tcpc par rapport à 2019 (-32% au 30 juin 2020) après une baisse historique de plus de 50% au 2e trimestre.

L'activité Santé & Industrie, forte de la marque Plastibell, réalise un chiffre d'affaires de 71,2 ME en retrait de -12,4% à tcpc par rapport à 2019 (-22,8% au 30 juin 2020). Cette activité a été cédée, au 1er janvier 2021, au groupe Clayens NP à l'exclusion du site américain polyvalent de Boston (Santé, Industrie et Luxe). Le site de Boston, désormais dénommé Texen USA depuis le 1er janvier 2021, dispose d'une forte compétence dans les produits d'hygiène et de luxe. Il a réalisé au 31 décembre 2020 un chiffre d'affaires de 14,1 ME, en retrait de -27,4% par rapport à 2019 (-25,9% au 30 juin 2020).

Cette cession, pour partie réalisée en numéraire et pour partie en titres, se traduit par une baisse de l'endettement net de PSB industries de 14,5 ME, et par une prise de participation dans le nouvel ensemble à hauteur de 9,3%. Les conditions de la cession amèneront le groupe PSB Industries à constater une perte comptable additionnelle, non récurrente, sur le 2e semestre de -6,6 ME.

Prévisions

A la suite de la crise sanitaire et de la baisse marquée d'activité qui s'ensuivit, le Groupe a mis en oeuvre des mesures fortes lui permettant de maintenir sa solidité financière et de sécuriser la continuité de ses activités afin d'accompagner ses clients dans la relance à venir. Néanmoins, les résultats comptables de l'exercice 2020 du Groupe devraient être significativement affectés par ce recul soudain et imprévu de l'activité. Pour autant, le Groupe anticipe une amélioration de sa profitabilité opérationnelle dès 2021.

PSB Industries, désormais concentrée sur le marché Luxe & Beauté et disposant d'une marque unique et forte - Texen, est plus que jamais en position d'accompagner la reprise d'activité , indique le management.

En outre, PSB Industries confirme sa participation active à la transition écologique du marché de l'emballage.