PSB Industries a réalisé sur le premier trimestre un chiffre d'affaires de 63,3 ME, en retrait de 11,2% à taux de change et périmètre constants. A taux réel, l'activité intègre un effet de change négatif de 0,4 ME (valorisation principalement du peso mexicain et dans une moindre mesure du zloty polonais).

Un début d'année volatil : l'activité du 1er trimestre a été significativement affectée par la pandémie mondiale COVID-19. Dans un premier temps, le Groupe a constaté une baisse de la demande liée à la faible activité chinoise sur les mois de février et mars 2020 affectant la plupart de ses marchés : parfums, cosmétique, spiritueux et automobile.

A partir de la mi-mars, avec l'entrée en confinement de l'Europe, puis des Etats-Unis, la demande client a fortement baissé, entraînant en particulier un retrait du chiffre d'affaires en Europe de -23,1% sur le seul mois de mars 2020 à taux de change et périmètre constants.

Luxe & Beauté : la marque Texen a réalisé au 1er trimestre 2020, un chiffre d'affaires de 43,1 ME, en retrait de 12,9% par rapport au 1er trimestre 2019 à tcpc. L'activité européenne, en croissance en Europe jusqu'à fin février 2020, a été fortement affectée au mois de mars et connaît en conséquence un repli de son chiffre d'affaires sur le trimestre de -9,8% (à tcpc).

L'activité des sites du pôle Luxe & Beauté a reflété la réduction de la demande client avec un ralentissement marqué ou des suspensions de production selon les sites, tant en Europe qu'aux Etats-Unis, et plus récemment en Pologne et au Mexique.

Dans ce contexte, Texen reste fortement mobilisé pour assurer les commandes clients et les lancements à venir.

Santé & Industrie : Plastibell a réalisé au 1er trimestre 2020, un chiffre d'affaires de 20,2 ME, en retrait de -8,6% par rapport au 1er trimestre 2019 à tcpc. Le retrait d'activité, lié à des décalages de projets et un ralentissement de la demande client, est marqué en Europe (-11,8% à tcpc), alors que l'Amérique du Nord se maintient (-2,5% à tcpc). A date, seuls les deux sites de Plastibell Pharm (pièces plastiques pour les industries pharmaceutiques) restent totalement opérationnels, le Groupe ayant dû réduire (Pologne, Mexique et USA) ou cesser la production (Mexique) sur les autres sites.

Face à la pandémie COVID-19, le Groupe a priorisé deux axes majeurs de travail dès mars 2020 :

-Déployer rapidement et fortement un ensemble de mesures sanitaires additionnelles afin d'offrir à tous les

collaborateurs un cadre de travail sécurisant,

-Ajuster les moyens de production à la demande à travers un dialogue renforcé avec les clients.

Le Groupe est mobilisé afin de pouvoir accompagner la reprise d'activité à venir de ses clients : tous, acteurs mondiaux et prestigieux de leur marché. Disposant d'une structure financière robuste, il a mis en place de nombreuses mesures dans cette période exceptionnelle afin de conforter sa liquidité et réduire l'impact de la crise sur sa trésorerie d'exploitation. PSB Industries continue, en partenariat avec ses clients, à travailler sur des lancements de produits pour le deuxième semestre 2020 et le premier semestre 2021.

Prochain rendez-vous : Publication chiffre d'affaires du premier semestre, 9 juillet 2020 après clôture.