PSB Industries a choisi d'équiper Texen de la technologie Roctool

PSB Industries a choisi d'équiper Texen de la technologie Roctool









(Boursier.com) — Texen et Roctool ont conclu un accord de partenariat non exclusif afin d'enrichir l'offre industrielle de Texen et soutenir l'engagement écoresponsable du groupe. A présent doté de ses premiers équipements Roctool, Texen accompagne les marques dans leur transition écologique par des solutions nouvelles capables de sublimer les packagings.

Fortement engagé dans une démarche RSE ambitieuse, le groupe PSB Industries renforce à nouveau le positionnement écoresponsable de sa marque Texen à travers l'évolution de ses procédés de fabrication. Adopter la technologie Roctool lui permettra de réduire l'impact environnemental de ses emballages tout en respectant la qualité et l'esthétique attendue. Dans ce contexte, la technologie Roctool associée aux matières recyclées a pris tout son sens. Cette collaboration est le fruit d'une réflexion globale. Texen et Roctool entendent là développer une proposition de valeur complémentaire dans le domaine de la beauté et apporter aux marques des solutions de productivité écoresponsables, agiles et économiques.

"Cet accord marque notre volonté d'accélérer la transformation vers des packagings plus responsables, et ainsi de contribuer à la transition environnementale du secteur, par une alternative technologique robuste, crédible et attractive. La technologie Roctool promet des perspectives fortes notamment dans la réduction de l'impact écologique du traitement de surface et l'utilisation de nouvelles matières écoresponsables tout en garantissant des états de surface remarquables. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre mission "Transformer la matière en expérience de manière vertueuse". Nous sommes impatients de présenter ànos clients les différentes possibilités offertes" commente Rémi Weidenmann, Directeur Exécutif de PSB Industries.

L'arrivée de deux premiers systèmes Roctool en début d'année 2020 a permis de démarrer une production qui incarne parfaitement "exigence écologique" et "état de surface remarquable". Ainsi l'alliance des deux savoir-faire a permis de créer une vraie valeur ajoutée tant pour les clients que les consommateurs. Etape suivante, le Texen Lab sera prochainement équipé (fin 2020) de nouveaux systèmes Roctool ultra compacts et performants. Grâce à cette technologie, le Texen Lab renforce ses capacités d'homologation de nouvelles matières ; il anticipe les évolutions de processus de développement et industriels vers des solutions clé en main. Et bien sûr, il participe activement à la démarche de transition écologique du secteur de l'emballage.

"Nous sommes fiers de voir Texen s'équiper de notre technologie. A nouveau, cette collaboration est le signe que Roctool Beauty Solution apporte aux marques et à leurs partenaires une réponse concrète sur la transformation des nouvelles matières, pour un design optimisé autant que responsable, sans parler de la dimension économique de notre process. Nous poursuivons de notre côté, nos recherches et tests de matériaux d'avenir et l'exploitation que notre technologie saura apporter à l'univers de la beauté" conclut Mathieu Boulanger, CEO Roctool.