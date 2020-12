PSA va lancer les versions 100% électriques de sa gamme de fourgonnettes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PSA lancera dès 2021 les versions 100% électriques de sa gamme de fourgonnettes. Depuis 2019, tous les nouveaux modèles lancés par Groupe PSA proposent une motorisation 100% électrique ou hybride rechargeable. L'objectif du groupe est de proposer une gamme totalement électrifiée en 2025. Après le lancement, en 2020, des versions électriques des gammes fourgons compacts (Van-D) et fourgons lourd (Van-E), les quatre marques Peugeot, Citroën, Opel et Vauxhall complètent en 2021 leur offre par des versions 100% électriques de leurs fourgonnettes (Van-B) et déclinaisons véhicules particuliers.

Ces dernières ont été récompensées par de nombreux prix. Leurs ventes ont dépassé les 650.000 unités dans le monde depuis leur lancement en septembre 2018.

Les versions électriques seront assemblées dans l'usine de Vigo (Galice, Espagne), ainsi que leurs packs batteries. Leurs moteurs électriques seront assemblés à Trémery (France), et leurs réducteurs à Valenciennes (France). Reconduite de la plateforme eCMP, la chaine de traction sera composée d'une batterie électrique de 50KWh, refroidie par eau, permettant une puissance de recharge jusqu'à 100 kW, d'un moteur électrique de 100kW/136ch et d'un chargeur embarqué disponible en 2 niveaux de puissance (7,4 kW monophasé et 11 kW triphasé).

Xavier Peugeot, Directeur de la BU Véhicules Utilitaires Légers déclare : "Avec l'arrivée des versions électriques de ses fourgonnettes et véhicules particuliers associés, Groupe PSA poursuit son offensive et propose désormais une gamme électrique VUL complète et sans compromis sur les prestations".