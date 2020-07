PSA Retail redéploie ses activités et ses équipes en région parisienne

PSA Retail redéploie ses activités et ses équipes en région parisienne









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Afin de s'adapter aux évolutions concernant la place de l'automobile dans la ville, et de renforcer son modèle économique, PSA Retail met en oeuvre un plan de redéploiement de ses activités et de ses équipes en région parisienne. Il s'agit de mettre en place d'un dispositif plus efficient, réduisant son empreinte carbone immobilière pour accueillir la clientèle avec une qualité de service renforcée.

Fermeture de 11 sites

Le marché automobile des particuliers, qui affiche une baisse de 11% en moyenne cumulée sur les 3 dernières années, n'a représenté à Paris que 13.227 immatriculations de véhicules particuliers en 2019. En parallèle, le coût de l'immobilier commercial dans Paris intra-muros atteint des niveaux parmi les plus élevés d'Europe et du monde, et nécessite une refonte des implantations afin de répondre aux impératifs d'une équation économique pérenne.

Dans ce contexte de contraction du marché automobile parisien associé à des coûts immobiliers élevés, PSA Retail redéploie ses activités sur ses 25 sites en périphérie de Paris et va fermer progressivement 11 sites, afin de garantir une performance économique durable.

Sur l'année 2020, les sites de Citroën Nation, Peugeot Bobigny, Citroën République, Peugeot Neuilly, PSA Retail Saint Didier, Peugeot Garches et Citroën Boulogne République sont concernés. Les sites de Peugeot Gare de l'Est, Peugeot Italie, Peugeot Citroën Alesia et Citroën Bagneux suivront en 2021.

Davantage de services

Les 25 sites de PSA Retail de région parisienne continueront à bénéficier d'investissements, afin d'en faire des points de vente et d'après-vente de référence en terme de parcours client et de qualité de service. Le multi-marques, source de synergies, poursuivra son développement et couvrira 80% du réseau de PSA Retail, à fin 2021, en région parisienne. Il permettra de proposer la totalité de l'offre des marques du Groupe PSA et de renforcer les synergies 'back-office'.



Parallèlement PSA Retail poursuivra et amplifiera son offensive en matière de services innovants : service 'Pick-up and delivery ; 'Vidéo Check by PSA Retail' ; 'Self-Service Après-Vente 24/24'. Ces voies seront suivies sur des plages horaires d'ouverture élargies. PSA Retail continuera aussi d'investir dans la digitalisation des parcours clients, en engageant de nouveaux profils, en développant les méthodologies et outils dédiés et, en accompagnant cette transformation d'un plan de formation.

Garantie de l'emploi

La réalisation de ce projet, qui a été officiellement présenté le 30 juin aux partenaires sociaux, n'aura aucun impact sur l'emploi. Les collaborateurs concernés par ces fermetures de sites seront réaffectés sur des sites PSA Retail, en priorité sur les sites en région parisienne ou en province, pour ceux qui en exprimeront le souhait. Cette garantie de l'emploi est portée par les besoins de compétences en matière de vente VN/VO et de service Après-Vente au sein de PSA Retail.

Par ailleurs, la fermeture de ces 11 sites permettra de réduire de 21% l'empreinte physique du réseau en région parisienne (gain de 45.600 m2 sur un total initial de 218.000 m2 développés) et d'améliorer d'autant l'empreinte carbone immobilière dans le périmètre de référence (-21%), en parallèle de la réduction des émissions de CO2 de ses véhicules...