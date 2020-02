PSA Retail recrutera 1 300 personnes en 2020

(Boursier.com) — Pour faire face aux objectifs fixés dans le cadre de son plan moyen terme, PSA Retail, 2e groupe de distribution automobile en Europe et filiale de PSA Groupe, recrutera 1.300 collaborateurs dont 700 en France en 2020. PSA Retail a fait de l'égalité des chances et de la mixité des fonctions de '1ère ligne', un axe essentiel de sa politique d'emploi , indique le groupe.

Une politique d'emplois jeunes

Dans le cadre de la politique volontariste du groupe, PSA Retail entend maintenir un niveau d'emplois jeunes élevé. 8% de l'effectif total (12% en France) correspond à des contrats en alternance (Ecole-Emploi). Ainsi, 800 alternants de 16 à 23 ans sont actuellement inscrits à l'effectif, dont 618 dans l'hexagone.

Les contrats offerts dans ce cadre sont des contrats de 2 ans pour les diplômés de BTS et de 1 an pour les autres catégories de diplômés que sont les bacs pro, les CQP (Certificats de Qualification Paritaire délivrés par la branche automobile) et les CAP (Certificats d'Aptitude Professionnelle). Ces emplois jeunes peuvent déboucher sur un contrat en CDI, avec un niveau de transformation d'environ 50%.

Des solutions innovantes de recrutement

PSA Retail s'appuie sur des solutions innovantes pour embaucher sur un marché de l'emploi particulièrement tendu. Ainsi, Auto Consultant assure un recrutement clé en main, dans le cadre de l'AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement) en coordination avec Pôle Emploi, sur un vivier de candidats impliqués et motivés en recherche active de reconversion. Le GNFA (Groupement National pour la Formation Automobile) réalise la formation grâce aux cursus qu'il a construits à partir des métiers du RNQSA (Répertoire National des Qualifications des Services Automobiles), avec ses formateurs expérimentés et dans ses centres répartis sur l'ensemble du territoire.