PSA Retail adapte la disponibilité dans ses centres

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les deux périodes de confinement des 6 derniers mois ont permis de tester la capacité d'adaptation de PSA Retail France... Fort de ce retour d'expérience PSA Retail France a décidé de revoir en profondeur tous ses processus dans une approche centrée sur les besoins client. La semaine d'activité s'étalera sur 7 jours : 6 jours en présentiel, les dimanches en digital. En effet, l'activité commerciale, à savoir le traitement et les suivis des leads (prospects) ainsi que les commandes en ligne, sera désormais réalisée 7 jours sur 7 (hors jours fériés), grâce à une plateforme spécialisée.

Grâce à une organisation et une optimisation de l'organisation du travail, les clients pourront être accueillis, dans les 140 adresses commerciales de PSA Retail en France du lundi au samedi, sans discontinuer. Les clients VN, VO et après-vente pourront accéder à toute la palette de produits et de services de PSA Retail en France, tous les jours ouvrables. Il pourront se faire livrer un véhicule le samedi sur les sites à grande capacité.

L'accord de compétitivité après-vente signé entre la Direction de PSA Retail et les représentants du personnel au mois de juin dernier, suspendu pendant le confinement, reprend à partir du 1er décembre. Les ateliers après-vente reçoivent désormais les clients (entretien, entretien rapide, carrosserie, peinture etc.), 6 jours sur 7. Les principaux sites de PSA Retail France adapteront également leur activité sur les dimanches à venir, en fonction des autorisations locales.