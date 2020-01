PSA, leader confirmé

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe PSA est maintenu sur la 'Climate Change A-List' du CDP. Ainsi, le groupe est distingué pour ses actions de réduction des émissions, d'atténuation des risques climatiques et de développement de l'économie bas carbone, sur la base de sa communication 2019 au CDP. Le Groupe PSA avait été inclus dans la 'A-List' du CDP pour la première fois en 2016. Cette récompense fait partie de la reconnaissance globale du leadership et de l'engagement du Groupe PSA dans la lutte contre le changement climatique, estime le constructeur.

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA, ajoute : "Nous sommes fiers que le CDP reconnaisse le travail acharné des équipes du Groupe PSA qui se sont engagées à piloter avec succès notre transition bas carbone et à lutter pour préserver une mobilité propre, sûre et abordable pour les citoyens. Nous considérons ce défi d'un point de vue éthique envers les prochaines générations et nous prenons notre part de l'effort mondial pour réduire les émissions de carbone, à un rythme sans précédent. Pour lutter contre le changement climatique, tous les secteurs économiques devraient être contraints de faire des efforts de réduction proportionnels à leur quantité d'émissions, et au même rythme. Cela aiderait les consommateurs à faire leurs propres arbitrages sur leurs émissions de CO2, entre ce qui est indispensable et ce qui l'est moins, étant donné la nécessaire révolution des habitudes de consommation recommandée par les scientifiques, au regard de l'urgence climatique".

Paul Simpson, PDG du CDP, insiste : "Les sociétés de la 'A-List' dominent le marché de la durabilité des entreprises, s'attaquent aux risques environnementaux et mettent tout en oeuvre pour prospérer dans l'économie de demain". CDP évalue les entreprises sur l'exhaustivité de leur reporting climat, leur gestion des risques environnementaux et leur démonstration des meilleures pratiques, telles que la fixation d'objectifs ambitieux et significatifs.