PSA lance la gamme Eurorepar en Inde

(Boursier.com) — Groupe PSA lance en Inde la gamme Eurorepar de produits multimarque de qualité supérieure. PCA India, l'entité locale du Groupe PSA, a signé un accord de vente et de distribution avec GoMechanic, un acteur de renom dans le marché secondaire indien avec un réseau d'ateliers phares et partenaires, de détaillants de pièces détachées et une plateforme de commerce électronique. GoMechanic soutiendra la vente de pièces détachées Eurorepar, facilitant ainsi un point d' entrée sur le marché en Inde. Avec ce lancement, Groupe PSA fait le choix d'une stratégie innovante : Entrer sur le marché indien avec un label aftermarket multimarque - Eurorepar.

Eurorepar est la gamme de pièces et d'accessoires multimarque de Groupe PSA pour la réparation et l'entretien des véhicules. Présente dans 100 pays à travers le monde, la gamme promet des prix et des produits de qualité, quels que soient la marque et le modèle d'un véhicule. Ces produits, disponibles pour des véhicules de 3 ans ou plus, s'adressent aux clients à la recherche de qualité et de valeur lors de l'achat de pièces détachées. La première gamme de produits Eurorepar sera bientôt disponible pour les ateliers indiens avec des plaquettes de frein de qualité premium à des prix justes, à la fois pour les B2B (ateliers multimarque et détaillants de pièces détachées) et pour les clients B2C, tant hors ligne qu'en ligne via les plateformes de distribution de pièces de GoMechanic.

PCA India fournira les pièces Eurorepar à GoMechanic, qui distribuera ensuite les pièces par l'intermédiaire de ses entrepôts et de sa plateforme logistique à tous les ateliers et détaillants de son réseau. Groupe PSA fournira un soutien en matière de marketing, de formation, de création de marques. Dans un premier temps, Eurorepar lancera des produits tels que des plaquettes de frein premium et la gamme s'étendra progressivement pour inclure de multiples produits comme des lames d'essuie-glace, des filtres (air, huile et carburant), des disques de frein, des réfrigérants, des graisses et des lubrifiants, ce qui permettra de bâtir un solide portefeuille de produits de services et de réparations.

Les pièces seront disponibles en Inde, par l'intermédiaire d'ateliers GoMechanic et de détaillants dans 15 grandes villes à partir d'aujourd'hui.