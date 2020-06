PSA : l'assemblée approuve la fusion avec FCA

PSA : l'assemblée approuve la fusion avec FCA









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'assemblée générale annuelle des actionnaires de Peugeot s'est réunie ce jeudi sous la présidence de Louis Gallois, hors la présence physique des actionnaires. Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions proposées, dont notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019 et l'affectation du résultat, la ratification de la cooptation de Zhang Zutong en qualité de membre du Conseil de Surveillance et le renouvellement du mandat de Catherine Bradley, les éléments de rémunération 2019 du Président du Directoire et de ses membres, les politiques de rémunération au titre de l'exercice 2020 - au bénéfice du Président du Directoire, des membres du Directoire, du Président et des membres du Conseil de Surveillance -, les résolutions liées au projet de rapprochement avec le Groupe FCA (approbation notamment des conventions réglementées conclues avec les trois principaux actionnaires)... Toutes les résolutions portant sur les délégations financières au Directoire ont également été approuvées.

Louis Gallois a souhaité informer les actionnaires, au nom du Conseil de Surveillance, que le Conseil réuni après l'assemblée générale a décidé de reconduire la fonction de Présidente du Comité Financier et d'Audit de Catherine Bradley, et ce pour la durée de son mandat.