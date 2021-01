PSA Groupe : vive hausse avant l'arrivée de Stellantis

Crédit photo © PSA

(Boursier.com) — PSA Groupe bondit de plus de 4% à 23,1 euros sur la place parisienne alors que le constructeur vit ses dernières heures en tant que constructeur indépendant. Le rapprochement entre Groupe PSA et Fiat Chrysler Automobile doit en effet être officialisé samedi. Dès lundi les actions PSA disparaitront du marché parisien pour céder leur place aux titres Stellantis, le nom de l'entité issu de la fusion entre les groupes français et américano-italien. Les actions ordinaires de Stellantis seront également cotées sur le NYSE à compter du mardi 19 janvier.

En attendant, PSA a, comme l'ensemble du secteur, souffert en 2020 avec des ventes mondiales en repli de 27,8% à 2,5 millions de véhicules, dont 2,1 millions en Europe où il en avait livré plus de 3 millions en 2019. Comme en Europe, les ventes de PSA en Amérique latine ont reculé de 29,7%. En Chine, elles se sont effondrées de plus de moitié (-57,7%).

Points positifs toutefois, le constructeur a enregistré un net rebond de ses ventes au second semestre en Europe (+40% par rapport au premier semestre) avec des ventes qui ont même atteint en décembre leur niveau de décembre 2019. Le groupe a également gagné des parts de marché en fin d'année.