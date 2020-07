PSA Groupe : un nouveau Directeur du Design chez Peugeot

Crédit photo © Peugeot

(Boursier.com) — Matthias Hossann (40 ans) est nommé Directeur du Design de la marque Peugeot. Matthias Hossann prendra ses fonctions de Directeur du Design de la marque Peugeot le 28 juillet, succédant à Gilles Vidal.

Sa nomination lui permet de passer de la vision stratégique du design de la marque Peugeot à la mise en oeuvre du style des modèles de série, et d'accompagner la dynamique de la marque au Lion pour les années à venir. Je me réjouis de confier cette mission à l'un des designers les plus doués de sa génération, qui a éclairé le futur de la marque Peugeot et qui va dorénavant pouvoir mettre son talent au service des clients de la marque , commente Jean Pierre Ploué, Directeur du Style de PSA Groupe.

Issu de la pépinière de talents de la direction du style du Groupe PSA, Matthias Hossann est diplômé de l'école Design Strate et a rejoint la Direction du Style du Groupe en 2002. Il a ensuite occupé différentes fonctions à l'international avec 5 années au centre du style de Shanghai et a exercé ses talents au service de toutes les marques du Groupe. Depuis 2013, il est responsable du design prospectif de la marque Peugeot avec les concepts cars qui font référence, dont le dernier e-Legend. Il a aussi piloté le design avant-projet des véhicules de la marque dont les plus récents 208 et 2008.