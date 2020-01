PSA Groupe : un accord avec les partenaires sociaux pour améliorer le bien-être et la motivation des salariés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe PSA et ses partenaires sociaux s'engagent en faveur du bien-être et de la motivation des salariés de l'entreprise. Le constructeur automobile vient de signer, le 29 janvier, avec ses partenaires sociaux un accord sur la motivation et le bien-être au travail pour ses salariés, la qualité de vie au travail et l'épanouissement faisant partie des leviers clés pour la compétitivité de l'entreprise.

Cet accord a été co-construit avec 4 organisations syndicales, représentant plus de 80% des salariés. Il s'engage sur 32 mesures concrètes, dont 12 'innovantes' et 23 applicables dès la signature, pour créer le socle de l'entreprise de demain. Cet accord illustre la maturité des relations sociales du Groupe PSA ainsi que la volonté de construire ensemble un projet d'entreprise, centré sur l'humain. Le bien-être et la motivation des collaborateurs, conjugués à leurs savoir-faire et à leur passion, sont des critères essentiels du succès de notre entreprise et nous en sommes tous fiers , indique Xavier Chéreau, Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation du Groupe PSA. C'est une force sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour créer, avec nos valeurs, les conditions pour que chacun puisse réussir et s'épanouir

L'ensemble de ces mesures vont permettre notamment :

- d'apporter de la sérénité aux salariés et d'offrir des conditions de travail propices au bien-être,

- de développer l'autonomie des salariés et de faire évoluer les pratiques managériales

- de favoriser l'expression des salariés

Fruit d'un travail de co-construction, de plus de 18 mois, avec les partenaires sociaux, le contenu de ce projet d'entreprise a été enrichi par un retour d'expérience issu des nouveaux modes de travail mis en place ces dernières années mais aussi par des groupes de travail impliquant des contributeurs de différentes directions. Cet accord s'inscrit dans la continuité des actions déjà engagées depuis plusieurs années : égalité femmes-hommes, diversité, mise en place du télétravail et du travail à distance...