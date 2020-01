PSA Groupe : net repli des ventes en 2019

(Boursier.com) — PSA Groupe a vendu 3,49 millions de véhicules à travers le monde en 2019, en baisse de 10%. Les ventes de la marque Peugeot ont notamment souffert (-16,3%). Par région, la zone Chine et Asie du Sud a connu une performance pour le moins décevante avec une chute des ventes de 55,4% à 117.084 unités. En Europe, l'activité a reculé de 2,5% avec 3,03 millions de véhicules écoulés.

#CarlosTavares: " Dans toutes nos régions, les équipes du #GroupePSA sont complètement mobilisées sur la performance, les ventes rentables et la satisfaction de nos clients, dans un environnement en pleine mutation ". Nos #RésultatsCommerciaux 2019

Appliquant une stricte discipline pour atteindre ses objectifs en matière d'émissions de CO2, le Groupe est néanmoins parvenu à maintenir sa position avec une part de marché à 16,8% sur le Vieux continent sur un marché en légère hausse (+1,3%). Le Groupe progresse sur les principaux marchés, notamment en Italie (+0,5 point) et en Espagne (+0,2 point), est resté stable en France et au Royaume-Uni, et a légèrement reculé en Allemagne (-0,6 point).

Enfin, les ventes en Amérique Latine ont reculé de 22,5%, pénalisées par la conjoncture économique et politique en Argentine (-43%) et au Chili (-11%).

Le Groupe PSA précise avoir lancé 10 nouveaux modèles hybrides rechargeables ou tout électriques, en ligne avec son objectif d'offrir une gamme 100% électrifiée à partir de 2025, et 50% d'ici fin 2021, avec 13 modèles complémentaires. Depuis 2019, tous les nouveaux modèles lancés par le Groupe sont proposés en version hybride rechargeable ou entièrement électrique. Les commandes de véhicules à faibles émissions sont encourageantes et conformes aux objectifs du Groupe de répondre, dès le premier jour, aux exigences des normes européennes 2020 en matière d'émissions de CO2...