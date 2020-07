PSA Groupe : la vente se digitalise de A à Z !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Afin de répondre à l'intérêt croissant de sa clientèle pour des solutions de vente à distance alliant simplicité et flexibilité, PSA Retail développe un portefeuille de nouvelles solutions digitales, permettant d'offrir des alternatives au parcours physique traditionnel. Le commerce des véhicules d'occasion, accélère encore sa mutation. PSA Retail en développant un parcours client digital à 360o entend répondre à une nouvelle génération de clients toujours plus réceptifs à des solutions alliant praticité, réactivité et nouvelles technologies , explique Charles Clausse, Directeur du VO de PSA Retail.

Par exemple, le constructeur intègre désormais la présentation des véhicules par vidéo. En complément de la présentation au format photo 360o, ce nouveau support est d'ores et déjà déployé au sein de PSA Retail en France, Belgique, Espagne, Portugal, Allemagne et Royaume-Uni. L'extension aux autres pays d'Europe, Autriche, Italie, Pologne, sera effective d'ici à la fin de l'année.

PSA Retail propose aussi un dispositif d'estimation à distance de la valeur du véhicule à reprendre. Actuellement en test au sein de la plaque PSA Retail de Marseille, il s'appuie sur un outil développé par la société Autobiz. Par simple clic, le client a accès à une plateforme dédiée à la cotation et ce, sans avoir à télécharger d'application.

Désormais, le client pourra aussi obtenir une visioconférence avec un conseiller commercial. Ce dispositif actuellement en test en France et en Allemagne permet via l'application WhatsApp, un dialogue en vidéo entre le client et un conseiller commercial. Cette solution permet au client de se voir présenter de façon proactive et détaillée le véhicule de son choix et de pouvoir concrétiser son achat en l'ayant visualisé de façon exhaustive.

Entre autres avantage, PSA Retail met à disposition de ses clients une solution de réservation en ligne ainsi que la possibilité de négocier un financement avec un pré-accord et ultérieurement, la souscription en ligne. Cette fonctionnalité viendra compléter, à partir d'octobre, le dispositif actuel de parcours client digital dans le cadre du déploiement de la plateforme PSA Groupe SPOTICAR.pays. Ces dispositions permettront aux clients de réaliser de façon dématérialisée et parfaitement fluide l'ensemble des démarches liées au financement de leur futur véhicule.

Enfin, déjà déployée en France, Allemagne, Belgique, Espagne, et Royaume-Uni, la livraison à domicile sera proposée très prochainement dans l'ensemble des autres pays d'Europe où PSA Retail opère. Ainsi, les clients peuvent, s'ils le souhaitent, finaliser un parcours d'achat qu'ils auront entièrement réalisé à distance jusqu'à cette dernière étape qui prévoit une mise en mains complète et personnalisée de leur véhicule.