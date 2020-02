PSA Groupe grimpe dans le sillage de Faurecia

Crédit photo © Peugeot

(Boursier.com) — En tête du CAC40, PSA Groupe remonte de 2,3% à 19,8 euros en ce début de semaine à Paris. Le titre du constructeur automobile est porté par sa filiale Faurecia qui s'envole de plus de 7% après de solides résultats 2019 et des objectifs rassurants. "Nous avons atteint tous nos objectifs financiers grâce à notre agilité à nous adapter aux conditions de marché, qui se sont dégradées en cours d'année... L'année 2020 devrait être une nouvelle année difficile en termes de conditions de marché. Nous prévoyons, à ce stade, une baisse d'environ 3% de la production automobile mondiale. Nous avons mis en place les plans d'actions appropriés pour améliorer nos performances et nous resterons concentrés sur la résilience et la génération de cash. Notre guidance est parfaitement alignée sur la vision et les ambitions à moyen terme que nous avons présentées en novembre dernier lors de notre Capital Markets Day", a indiqué le directeur général de Faurecia, Patrick Koller.

Faurecia est détenu à hauteur de 46,3% par le constructeur au lion.