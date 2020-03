PSA Groupe : Grégoire Olivier succède à Carlos Gomes au poste de Directeur Chine

Crédit photo © Peugeot

(Boursier.com) — A compter du 1er avril, Grégoire Olivier est nommé Directeur de la région Chine. Outre ses fonctions actuelles de Secrétaire Général et de gestion de l'activité Services & Pièces, le Directoire a nommé Grégoire Olivier au poste de Directeur Chine, succédant à Carlos Gomes qui a choisi de quitter PSA Groupe à sa demande fin juin 2020 pour engager un projet entrepreneurial personnel en cours.

Grégoire Olivier travaille depuis plusieurs années pour développer l'activité du Groupe en Chine. Il possède une solide connaissance de ce pays et de sa culture, ce qui représente un avantage concurrentiel dans le contexte actuel. Il jouera un rôle fondamental dans le rebond de cette région stratégique pour que l'entreprise atteigne rentabilité, compétitivité et croissance durables , commente le constructeur automobile.