PSA Groupe / Fiat Chrysler : vers une enquête approfondie de Bruxelles

(Boursier.com) — La fusion entre PSA Groupe et Fiat Chrysler (FCA) va faire l'objet d'une enquête approfondie de la Commission européenne, ont affirmé mercredi soir des sources citées par le 'Financial Times' et l'agence 'Reuters'. Selon ces sources, les deux groupes auraient refusé d'offrir des concessions dans le but d'apaiser les inquiétudes du régulateur européen sur leur rapprochement.

Lundi, 'Reuters' avait fait état d'exigences de la part des autorités européennes, qui s'inquiétaient de la part de marché combinée élevée que le groupe fusionné aurait sur le segment des petits véhicules utilitaires.

PSA et Fiat avaient jusqu'à mercredi soir pour répondre à ces inquiétudes mais ils ne l'ont pas fait, ont indiqué les sources. Cela conduira automatiquement à l'ouverture d'une enquête de quatre mois de la Commission européenne quand elle concluera son examen préliminaire de l'opération au plus tard le 17 juin.