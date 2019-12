PSA Groupe et Fiat Chrysler pourraient signer un protocole d'accord la semaine prochaine

(Boursier.com) — Fiat Chrysler Automobiles et PSA Groupe seraient tout proches d'un accord formel. Selon les sources proches des deux constructeurs, citées par 'Bloomberg', les deux groupes comptent signer la semaine prochaine un protocole d'accord (Memorandum of understanding). Certaines questions en suspens doivent néanmoins encore être résolues. Les moyens d'évaluer les passifs potentiels de Fiat qui ont été mis au jour depuis la publication des grandes lignes du projet de fusion le 31 octobre seraient notamment toujours en discussion, précise l'agence. Les deux entreprises ont indiqué à plusieurs reprises qu'elles avaient l'intention de signer un deal d'ici la fin de l'année. L'échéance approche donc à grand pas...

Une fusion entre les deux acteurs déboucherait sur la création du 4ème plus grand constructeur mondial en terme de ventes annuelles (8,7 millions de véhicules), avec un chiffre d'affaires consolidé de près de 170 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant de plus de 11 milliards d'euros sur la base de résultats agrégés 2018, excluant Magneti Marelli et Faurecia.