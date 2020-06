PSA Groupe élargit son offre européenne d'économie circulaire en partenariat avec Faurecia Clarion Electronics

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PSA Aftermarket poursuit son développement dans l'économie circulaire en élargissant son partenariat avec Faurecia Clarion Electronics (FCE) pour les réparations électroniques multimarques. Ce partenariat est élargi à 4 nouvelles familles de produits : combinés d'instruments, calculateurs moteurs, boîtiers de servitude intelligents, et commandes volant.

L'objectif de la réparation est triple : améliorer la satisfaction des clients, offrir une solution économique, diminuer l'empreinte carbone. Le portefeuille de pièces couvre désormais 23 marques généralistes et premium sur 30 pays (UE 27 pays, UK + Norvège & Suisse). Cette proposition commerciale se veut compétitive pour les clients, comparée aux pièces neuves équivalentes. L'offre de PSA s'élargit en économie circulaire, avec à l'idée de réparer plutôt que jeter la pièce défectueus. Les gains d'émissions de CO2 pourraiennt aller jusqu'à 85% (Source APEC).

Le Groupe permet désormais aux partenaires Distrigo en Europe, travaillant avec plus de 10.000 garages -réparateurs agréés Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall, adhérents Eurorepar Car Service, réparateurs indépendants- de commander ces pièces, en utilisant le portail Service Box, auquel un espace dédié a été intégré.

Pionnier en la matière, FCE se base sur un savoir-faire pointu en conception et fabrication des systèmes embarqués pour proposer depuis plus de 10 ans ses services de réparation multimarques dans toute l'Europe. FCE est ainsi le seul réparateur multimarque au monde à être aussi fabricant. Dans ses ateliers situés à Custines (Meurthe et Moselle) environ 30.000 réparations sont traitées chaque année. Les experts de FCE, spécialisés en rétro-ingénierie, y réparent en 2 à 5 jours les équipements électroniques avec un haut niveau de qualité, répondant aux exigences des normes ISO 9001, 14001, et IATF (ISO-16949). Les systèmes réparés sont garantis 1 an.