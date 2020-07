PSA Groupe : des résultats semestriels bien accueillis

Crédit photo © PSA

(Boursier.com) — PSA Groupe dévoile des comptes semestriels en très forte baisse, crise du Covid-19 oblige, mais le constructeur automobile est malgré tout parvenu à maintenir un résultat net positif. Le bénéfice net des six premiers mois de l'année ressort ainsi à 595 ME contre 1,237 MdE un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 25,120 MdsE, en baisse de 34,5%, mais supérieur aux 24,15 MdsE attendus par les analystes.

Le chiffre d'affaires de la division Automobile s'établit à 19,595 MdsE, en recul de 35,5%, principalement en raison de l'effet défavorable des volumes et du mix pays (-40,5%), de la baisse des ventes aux partenaires (-0,5%) et l'effet des taux de change (-0,6%) ; inversement, le chiffre d'affaires a bénéficié de l'effet positif du mix produit (+3,4%), du prix (+0,4%) et des effets autres (+2,3%).

Résultats positifs malgré la chute des ventes

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'élève à 517 ME (contre 222 ME de consensus), en chute de 84,5% avec un résultat opérationnel courant de la division Automobile qui régresse de 72,5% à 731 ME. Ce niveau de rentabilité de 3,7% a été atteint, malgré un impact significatif de la baisse des volumes, grâce à un mix produit favorable et à la baisse des coûts. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 2,1%, en baisse de 6,6 points sur un an.

Le Free Cash-Flow des activités industrielles et commerciales s'établit à -4,704 MdsE dont -3,601 MdsE pour la division Automobile. Le Free Cash-Flow pour la division Automobile ressort positif à 153 ME en excluant le besoin en fonds de roulement.

En 2020, le Groupe prévoit un marché automobile en baisse de 25% en Europe, de 30% en Russie et en Amérique latine et de 10% en Chine. Le Groupe PSA s'est fixé l'objectif d'atteindre une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour la division Automobile sur la période 2019-2021.

"Nous sommes déterminés à réaliser un solide rebond au second semestre tout en finalisant la naissance de Stellantis d'ici la fin du 1er trimestre 2021", affirme le président du directoire Carlos Tavares.

Le marché apprécie

Le marché salue ces annonces avec un titre qui prend plus de 4% à 15,5 euros, en tête du CAC40. "Notre carnet de commandes est excellent", a déclaré le patron de PSA dans une interview accordée à 'Bloomberg TV'. "Nous espérons pouvoir facturer un nombre important de voitures au cours du second semestre".