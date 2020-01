PSA Groupe : débute bien l'année

Crédit photo © PSA

(Boursier.com) — Dans un marché très bien orienté pour cette première séance de l'année, PSA Groupe s'adjuge 2,4% à 21,8 euros. Le constructeur a annoncé mardi la vente de sa participation de 50% dans sa coentreprise chinoise Capsa à une filiale de Baoneng. Créée en 2011, cette joint-venture détenue jusqu'ici avec Chongqing Changan Automobile, est spécialisée dans la marque DS. Elle accuse depuis plusieurs années une érosion de ses ventes.

Par ailleurs, le Comité des constructeurs français d'automobiles a indiqué hier que les immatriculations de voitures neuves en France avaient progressé de 27,69% en décembre, à 211.193 unités. Un bond qui permet au marché d'afficher une hausse de 1,88% sur l'ensemble de l'année, alors que sur onze mois, il accusait encore un recul cumulé de 0,25%.

Après avoir commencé l'année sur un mauvais pied à cause des perturbations provoquées par le cycle d'homologation plus strict WLTP et le ralentissement cyclique ambiant, le marché hexagonal a repris des couleurs au printemps, avant de repartir à la baisse trois mois d'affilée (juin-juillet-août) puis de rebondir fortement en septembre et en octobre, et plus timidement en novembre.

Les immatriculations du groupe PSA ont progressé de 6,51% en décembre, par rapport au même mois de 2018.