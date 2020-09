PSA Groupe : Arnaud Deboeuf est nommé Directeur Industriel et Chaîne Logistique

PSA Groupe : Arnaud Deboeuf est nommé Directeur Industriel et Chaîne Logistique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A compter du 3 septembre, Arnaud Deboeuf est nommé Directeur Industriel et Chaîne Logistique et entre au Comité Exécutif du Groupe PSA, suite à la nomination de Yann Vincent en tant que Directeur Général d'ACC (Automotive Cell Company), co-entreprise fondée par Groupe PSA et Total.

Arnaud Deboeuf, qui dispose d'une expérience de près de 30 ans dans l'industrie automobile, a rejoint le Groupe PSA en septembre 2019 en tant que Directeur de la Stratégie Industrielle, après avoir occupé de hautes responsabilités chez Renault.