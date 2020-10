PSA / Fiat Chrysler : vers un feu vert de Bruxelles

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La voie semble se dégager pour PSA et Fiat Chrysler. La Commission européenne devrait donner son feu vert au projet de fusion entre les deux constructeurs, selon les sources de 'Reuters' et de 'Bloomberg'. Les concessions offertes par le groupe français pour apaiser les craintes de Bruxelles auraient reçu des réactions positives de la part des concurrents et des clients, et ne nécessiteront pas de changements, souligne Bloomberg. Le régulateur devrait ainsi donner son aval à l'opération avant la date limite du 2 février

La Commission européenne avait annoncé à la mi-juin le lancement d'une enquête approfondie concernant le projet de rapprochement entre les deux constructeurs. Bruxelles craignait notamment que l'opération ne nuise à la concurrence sur le marché des petits véhicules utilitaires.

La transaction, annoncée fin 2019, doit déboucher sur la création du quatrième constructeur automobile mondial.