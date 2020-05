PSA : Fiat Chrysler se veut rassurant sur le projet de fusion

(Boursier.com) — Les termes du projet de fusion entre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et PSA Groupe n'ont pas changé, a affirmé mardi le patron de FCA à l'occasion de la publication des comptes trimestriel du groupe. L'administrateur délégué du constructeur italo-américain, Mike Manley, a ainsi affirmé que FCA restait attaché à cette fusion malgré le contexte "inattendu et sans précédent" provoqué par la pandémie de coronavirus.

Fiat Chrysler reste "attaché à la finalisation de la transaction d'ici à la fin de cette année ou début 2021", a dit Mike Manley, ajoutant que "les termes de l'opération n'ont pas évolué".

FCA a publié mardi une perte nette de 1,83 milliard de dollars, contre un bénéfice positif un an auparavant. Du fait de l'incertitude actuelle liée à la pandémie Covid-19, le groupe a suspendu ses prévisions annuelles pour 2020. Les revenus ont reculé de 16% sur un an pour revenir à 22 Mds$ (environ 21 MdsE) au premier trimestre. Le 21 avril, PSA Groupe avait de son côté publié un chiffre d'affaires de 15,2 MdsE au 1er trimestre, en repli de 15,6%, du même ordre que FCA.

Le patron de PSA Groupe, Carlos Tavares, avait indiqué le 14 avril dernier dans une note interne que les deux groupes "accélèrent le rythme" pour boucler l'opération de fusion. Dans ce document publié par l'agence 'Reuters', le président du directoire du constructeur avait affirmé que "les groupes de travail maintiennent et même accélèrent le rythme sur le projet pendant cette crise, pour réaliser le closing, préparer le fonctionnement de la nouvelle entreprise et être prêts à réaliser les synergies dès le jour du closing". "C'est une illustration claire de l'agilité, la résilience et la détermination de nos deux entreprises", avait ajouté le dirigeant du groupe français.