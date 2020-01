PSA / FCA : tour de table en question

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La famille Peugeot, qui détiendra 6,2% du groupe issu du projet de fusion entre PSA et Fiat Chrysler, a l'intention d'exercer dès que possible son option pour acquérir 2,5% supplémentaires, affirme-t-elle dans un entretien publié par L'Est Républicain.

Interrogé afin de savoir si l'exercice de cette option est un "objectif majeur", Jean-Philippe Peugeot, PDG d'Etablissements Peugeot Frères (EPF), répond positivement : "Pour obtenir cette possibilité, la négociation a été complexe. Elle n'était pas gagnée d'avance. Au départ, on parlait d'un 'standstill', mais on a obtenu une dérogation. Dès qu'on aura la certitude que la fusion ira à son terme, ma famille donnera des signaux favorables", poursuit-il.

Jean-Philippe Peugeot juge par ailleurs que l'Etat français, présent au capital via Bpifrance, n'a pas vocation à y rester... "Ma famille le remercie d'avoir été au rendez-vous, en 2013-2014, lorsque PSA était en difficulté, mais il n'a pas vocation, je pense, à être éternellement présent. Il va sans doute rester dans le capital le temps de s'assurer que l'emploi sera durablement préservé", explique-t-il...

Il estime en revanche peu probable un désengagement total de l'actionnaire chinois Dongfeng, qui a décidé la vente de 30,7 millions de ses actions PSA au constructeur automobile, faisant tomber sa participation dans le nouvel ensemble sous les 5%. "Partiellement, peut-être, totalement, je n'y crois pas du tout", explique-t-il... "Certes, les performances commerciales de PSA en Chine ne sont pas à la hauteur de nos espérances, mais pour Dongfeng, c'est un épiphénomène au regard de la très longue histoire de la Chine".