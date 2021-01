PSA/FCA : Stellantis ''va renforcer la performance et le leadership de l'industrie automobile européenne''

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après l'approbation par les actionnaires du projet de fusion de FCA et PSA Groupe, Bruno Le Maire (ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance de la République française) et Stefano Patuanelli (ministre du Développement économique de la République italienne) saluent la fusion de deux entreprises iconiques française et italienne, les constructeurs automobiles Peugeot S.A. et Fiat Chrysler Automobiles NV .

Cette opération aboutira à la création du 4e groupe automobile au monde, le 2e en Europe derrière Volkswagen AG. Il se dénommera "Stellantis". La nouvelle entité s'appuiera sur la présence des deux constructeurs dans le monde, en particulier en Europe et en Amérique du Sud et du Nord, mais également en Asie et en Afrique.