PSA-FCA : les conseils des deux groupes approuvent la fusion !

(Boursier.com) — Une étape cruciale vient d'être franchie dans le processus de fusion entre PSA Groupe et Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Selon plusieurs organes de presse, citant des sources proches du dossier, le conseil de surveillance de PSA groupe, réuni mardi après-midi, a donné son feu vert au mariage avec Fiat Chrysler.

Un conseil de FCA a de son côté également approuvé l'accord de fusion mardi soir, selon des sources citées par 'Reuters'. Les deux groupes devraient ensuite annoncer officiellement mercredi la signature du "memorandum of understanding" (protocole d'accord), qui les engagera jusqu'à la clôture de l'opération de fusion à 50/50, destinée à créer le 4e constructeur automobile mondial. Une conférence téléphonique commune suivra mercredi l'annonce de la signature du MoU, selon des sources citées mardi soir par 'Reuters'.

Lundi, les conseils des deux structures représentant la famille Peugeot (les holdings EFP et FFP) avaient déjà voté leur soutien à l'opération. La famille accepte ainsi une nouvelle dilution de son contrôle du constructeur automobile, créé il y a plus de 200 ans par Armand Peugeot.

Les Peugeot détiennent aujourd'hui 12,23% du capital de PSA et 19,5% des droits de vote, comme les deux autres actionnaires de référence la banque publique bpifrance et le groupe chinois Dongfeng. Après la fusion, la participation des trois actionnaires tombera à environ 6,1% dans le nouvel ensemble et les droits de vote double seront annulés.

La famille Peugeot pourrait racheter des titres à Dongfeng

Selon une source citée mardi par le site internet des 'Echos', "l'important aux yeux de la famille, c'est que les intérêts français soient préservés dans le nouvel ensemble", notamment face à la famille Agnelli, qui détient aujourd'hui 29% de FCA, et tombera donc à 14,5% après la fusion.

Selon cette source, la famille Peugeot aurait obtenu une option pour pouvoir racheter 2,5% du nouvel ensemble au chinois Dongfeng sur une période de 7 ans, ce qui lui coûterait plus d'1 milliard d'euros aux cours actuels. Les Peugeot détiendraient alors avec bpifrance 14,7% du nouvel ensemble, sensiblement le même niveau que les Agnelli.

Depuis plusieurs semaines, une baisse du poids de Dongfeng est évoquée, les autorités américaines ayant tiqué sur le niveau de participation d'un groupe chinois dans un constructeur automobile américain.