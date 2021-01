PSA / FCA : les actionnaires approuvent le projet de fusion

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les assemblées des actionnaires de Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) et Peugeot S.A. (Groupe PSA), réunies le 4 janvier 2021, ont approuvé le projet de fusion entre FCA et Groupe PSA permettant la création de Stellantis NV (Stellantis) et ce par une très large majorité de plus de 99% des votes exprimés en faveur de la transaction.

Les actionnaires de FCA ont également approuvé des résolutions complémentaires liées à la fusion, en particulier l'adoption des futurs statuts de Stellantis et la nomination des membres du conseil d'administration de Stellantis. Ces décisions prendront effet le lendemain de la réalisation de la fusion.

Cotation le 18 janvier à Paris et Milan

Suite à l'approbation des actionnaires cet l'obtention des dernières autorisations réglementaires en décembre 2020, notamment de la part de la Commission européenne et de la Banque Centrale Européenne, FCA et Groupe PSA prévoient de finaliser leur rapprochement le samedi 16 janvier 2021.

Les actions ordinaires de Stellantis commenceront à être négociées sur le marché Euronext à Paris et sur le Mercato Telematico Azionario à Milan le lundi 18 janvier 2021, et sur le New York Stock Exchange le mardi 19 janvier 2021.