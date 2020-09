PSA - FCA : l'accord de fusion modifié, mais le mariage est confirmé

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PSA Groupe et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ont annoncé lundi soir la modification de certains termes de leur accord de fusion afin de renforcer leur bilan face à la crise du coronavirus, et de garantir le succès de leur projet de mariage, qui créera le 4e groupe automobile mondial en volumes, baptisé Stellantis.

Les modifications ont été apportées pour "prendre en compte l'impact sur les liquidités de la crise sanitaire du Covid-19 sur l'industrie automobile", ont-ils indiqué dans un communiqué. "Les Conseils de FCA et du Groupe PSA sont plus que jamais convaincus du bien-fondé de cette fusion et du potentiel de création de valeur", ont-ils ajouté.

Dividende exceptionnel réduit et Faurecia partagé

FCA a notamment accepté d'abaisser le dividende exceptionnel à distribuer à ses actionnaires à 2,9 milliards d'euros, contre 5,5 MdsE auparavant, tandis que le Groupe PSA distribuera sa participation de 46% au capital de l'équipementier français Faurecia à l'ensemble des actionnaires de la nouvelle entreprise, et non à ses seuls actionnaires comme prévu dans l'accord initial.

Ainsi, les 46% d'actions détenues par le Groupe PSA dans Faurecia seront distribuées à l'ensemble des actionnaires de Stellantis, juste après la signature finale et à la suite de l'approbation par le Conseil d'Administration de Stellantis et de ses actionnaires. Après quoi, les actionnaires respectifs de FCA et du Groupe PSA recevront l'équivalent de 23% du capital de Faurecia (capitalisation de 5,867 MdsE à la clôture du marché le 14 Septembre 2020), tandis que leur participation à 50/50 dans Stellantis - un groupe qui disposera désormais de 2,6 MdsE de liquidités supplémentaires à son bilan - restera inchangée.

Une distribution aux actionnaires envisagée selon les conditions de marché

Il a également été convenu que les Conseils des Groupes PSA et de FCA pourront considérer une distribution de 500 millions d'euros aux actionnaires de chaque entreprise avant la signature finale ou, alternativement, une distribution de 1 milliard d'euros à tous les actionnaires de Stellantis après la signature finale.

Ces décisions seront prises à la lumière des performances et des perspectives des deux entreprises, ainsi que des conditions de marché dans la période intermédiaire. Une telle distribution sera réalisée sous condition d'approbation par les Conseils des deux entreprises.

FCA et Groupe PSA ont confirmé que l'ensemble des autres termes économiques de leur accord de rapprochement signé le 17 décembre 2019 restent inchangés et que la mise en oeuvre de la fusion est attendue pour la fin du premier trimestre 2021, selon les conditions préalablement convenues pour la conclusion de l'accord de rapprochement.

Synergies revues à la hausse

Les deux groupes précisent que l'estimation des synergies annuelles récurrentes générées par la création de Stellantis ont été significativement revues à la hausse au-delà de 5 milliards d'euros contre 3,7 MdsE estimés à l'origine.

Toutefois, le coût ponctuel de mise en oeuvre pour atteindre ces synergies a également augmenté passant de 2,8 MdsE à un niveau proche de 4 MdsE, ont-ils précisé.