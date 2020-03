PSA facilite l'achat et l'installation de bornes de recharge

PSA facilite l'achat et l'installation de bornes de recharge









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe PSA a sélectionné un partenaire recommandé dans chaque pays européen pour l'installation de stations de recharge. Ce partenariat s'applique à toutes les marques du groupe. Les solutions de recharge proposées sont destinées aussi bien aux logements individuels qu'aux habitats collectifs. Les clients professionnels du groupe peuvent également en bénéficier. PSA évoque une solution 'one stop shop' unique et simple pour ses clients : tout est pris en charge par les concessionnaires.

PSA et ses partenaires conseillés proposent des solutions de recharge agréées par PSA disponibles en accessoire, un point de contact unique pour tous les clients du Groupe PSA, la possibilité pour les clients d'effectuer un audit en ligne afin de confirmer la faisabilité de l'installation, l'installation des bornes de recharge par des experts qualifiés, ainsi qu'un centre d'appel et un service après-vente. Les partenaires pour la fourniture de solutions matérielles et l'installation des bornes de recharge dans les filiales européennes sont EVBox, Delta Electronics, Enel X, Pod Point et Juice Technology. Les partenaires d'installation sont inno2grid pour l'Allemagne, Alpiq en Autriche, ZEBorne pour la Belgique et le Luxembourg, ETRA SPAIN pour l'Espagne, EYSSA-TESIS pour le Portugal, ZEBorne en France - dont l'offre inclut les services d'accès au réseau fournis par le distributeur français Enedis -, ENEL X pour l'Italie, Engie pour les Pays-Bas, Elocity en Pologne et Pod Point au Royaume-Uni.