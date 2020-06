PSA et Punch Powertrain étendent leur partenariat

PSA et Punch Powertrain étendent leur partenariat









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PSA et Punch Powertrain ont signé un accord pour une deuxième co-entreprise et l'extension de leur partenariat dans l'électrification, pour contribuer à lutter contre le changement climatique. Punch Powertrain détient le contrôle majoritaire (61%/39%) de la nouvelle co-entreprise, qui concevra, fabriquera et fournira la transmission à double embrayage révolutionnaire DT22 de Punch Powertrain pour la prochaine génération de véhicules hybrides électriques légers (MHEV) et hybrides rechargeables (PHEV). La co-entreprise fournira initialement PSA pour ses opérations au niveau mondial et a pour objectif de fournir d'autres constructeurs automobiles dans le monde. L'accord de co-entreprise est soumis à l'approbation des procédures réglementaires habituelles.

Punch Powertrain apportera toutes les activités liées à sa ligne de produit DT2, y compris les fonctions d'ingénierie, de fabrication et de support au meilleur niveau mondial à la nouvelle entité qui devrait être opérationnelle d'ici le troisième trimestre 2020. Punch Powertrain transférera également à la nouvelle entité juridique ses installations actuelles liées à DT2, situées à Sint-Truiden, Belgique, et Eindhoven, Pays-Bas. PSA investira de son côté en cash dans la coentreprise.

La nouvelle joint-venture, 'Punch Powertrain PSA e-transmissions', fournira les transmissions automatiques innovantes, "ultra-efficaces et compactes" de Punch Powertrain. Connue sous le nom de DT2, cette transmission à double embrayage économique est la première du marché à intégrer un moteur électrique dans un véhicule électrique hybride léger. Cette dernière coentreprise fournira l'une des premières solutions 48V de l'industrie pour équiper les véhicules électriques hybrides légers (MHEV), ce qui se traduira par des économies de carburant importantes et une réduction des émissions de CO2, par rapport aux véhicules à moteur thermique. Une variante haute tension du DT2 est conçue pour les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et permet une conduite entièrement électrique.

PSA et Punch Powertrain ont initialement signé en avril de l'an dernier un accord pour établir leur première co-entreprise, 'Punch Powertrain PSA e-transmissions assembly'. Cette co-entreprise assemblera la future génération de transmissions électrifiées (e-DCT) sur le site de Groupe PSA à Metz, en France, à partir de 2022. Cette transmission innovante équipera la prochaine génération de véhicules hybrides du groupe PSA.