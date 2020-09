PSA et Fiat annoncent la composition du board de Stellantis

(Boursier.com) — Fiat Chrysler Automobiles et PSA annoncent la composition du Conseil d'administration de Stellantis, la nouvelle société qui résultera du regroupement de leurs activités. Le board de Stellantis sera composé de 11 membres, la majorité des administrateurs non exécutifs étant indépendante. Les administrateurs indépendants sont issus d'horizons professionnels diversifiés et apporteront des perspectives et des expériences "significatives et pertinentes, en ligne avec l'esprit dynamique et innovant qui caractérise la création de cette nouvelle entreprise". Dans le contexte d'une nouvelle ère de la mobilité, ils aideront Stellantis à tirer pleinement parti de ses forces et moyens uniques, dans le but de créer davantage de valeur.

FCA et son actionnaire de référence Exor ont nommé 5 membres (dont John Elkann en tant que Président) et Groupe PSA et deux de ses actionnaires de référence (EPF/FFP et BPIfrance) ont nommé 5 membres (dont l'Administrateur Indépendant senior et le Vice-Président). Carlos Tavares, qui occupera la fonction de Chief Executive Officer de Stellantis, siègera également au Conseil.

La composition complète du Conseil de Stellantis sera la suivante - et soumise aux votes de l'AG des actionnaires :

- John Elkann (Président),

- Robert Peugeot (Vice Président),

- Henri de Castries (Administrateur Indépendant Senior),

- Andrea Agnelli (Administrateur Non-Executif),

- Fiona Clare Cicconi (Administrateur Non-Executif),

- Nicolas Dufourcq (Administrateur Non-Executif),

- Ann Frances Godbehere, (Administrateur Non-Executif),

- Wan Ling Martello (Administrateur Non-Executif),

- Jacques de Saint-Exupéry, (Administrateur Non-Executif),

- Kevin Scott (Administrateur Non-Executif),

- Carlos Tavares (Chief Executive Officer).

La réalisation du projet de fusion devrait avoir lieu d'ici la fin du premier trimestre de 2021, sous réserve des conditions préalablement convenues pour la conclusion de l'accord de rapprochement.

John Elkann est actuellement Président et Directeur exécutif de FCA et deviendra Président et Directeur exécutif de Stellantis après la réalisation de la fusion. Il a été nommé Président de Fiat SpA le 21 avril 2010, où il occupait auparavant les fonctions de Vice-Président à partir de 2004 et d'Administrateur à partir de 1997 et il est devenu Président de FCA le 12 octobre 2014. John Elkann est également Président et chef de la direction d'Exor NV et Président de Giovanni Agnelli BV.

Robert Peugeot, Président du conseil d'administration de FFP, est actuellement le représentant permanent de FFP au Conseil de Surveillance de Groupe PSA, membre du comité financier et d'audit et Président du comité stratégique. Il sera Administrateur de Stellantis après la réalisation de la fusion. Robert Peugeot a rejoint le Conseil de Surveillance de Groupe PSA en tant que représentant permanent de FFP le 25 avril 2014. Robert Peugeot est diplômé de l'École Centrale Paris et de l'Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD).

Henri de Castries sera Administrateur de Stellantis après la réalisation de la fusion. Il a été Président du Conseil d'administration d'AXA à partir de 2000 et Président-Directeur Général d'avril 2010 à septembre 2016.

Andrea Agnelli exercera les fonctions d'Administrateur non exécutif de Stellantis après la réalisation de la fusion. Andrea Agnelli est Président de Lamse (depuis 2007), une société holding financière, Président de Juventus Football Club SpA (depuis 2010), Président de "Fondazione del Piemonte per l'Oncologia" (depuis 2017) et Président de "European Club Association "(Depuis 2017, administrateur depuis 2012). Andrea Agnelli est également associé commandité de Giovanni Agnelli B.V., membre du conseil d'EXOR N.V., membre du Comité exécutif de l'UEFA et membre du conseil consultatif de BlueGem Capital Partners LLP.

Fiona Clare Cicconi agira en tant que représentante des employés au conseil d'administration de Stellantis après la réalisation de la fusion. Fiona Clare Cicconi est Vice-Présidente exécutive et Directrice des ressources humaines chez AstraZeneca PLC depuis 2014.

Nicolas Dufourcq sera Administrateur de Stellantis après la réalisation de la fusion. En 1998, il crée Wanadoo, le leader de l'accès à Internet, filiale de France Télécom, et l'introduit en bourse pour 20 milliards d'euros en 2000. Entre 1998 et 2003, il a été PDG de Wanadoo et Directeur Exécutif de France Télécom en charge de l'internet, du câble et de la télévision à péage. Nicolas Dufourcq a rejoint Capgemini en 2003, où il était responsable de la région Europe centrale et du Sud. De 2004 à 2013, il a occupé les fonctions de Directeur Financier et de Directeur Général Adjoint de Capgemini.

Depuis le 7 février 2013, Nicolas Dufourcq est Directeur Général de Bpifrance SA. Nicolas Dufourcq est également Directeur Général de Bpifrance Financement S.A., Directeur Général de Bpifrance Investissement S.A.S., Directeur Général de Bpifrance Assurance Export S.A.S. et Président- Directeur Général de Bpifrance Participations S. A. ; représentant permanent de Bpifrance Participations S.A. au Conseil d'Administration d'Orange ; Vice-Président du Conseil de Surveillance de STMicroelectronics N.V. ; et membre du comité de surveillance de Doctolib S.A.S.

Ann Frances Godbehere sera Administratrice de Stellantis après la réalisation de la fusion. De 2008 à 2009, elle a été Directrice Financière par intérim et Directrice Exécutive de la banque Northern Rock dans la période initiale suivant sa nationalisation. Ann Frances Godbehere a également occupé plusieurs postes de directeur non exécutif chez Prudential plc, British American Tobacco plc, UBS AG et UBS Group AG. Plus récemment, et jusqu'en mai 2019, Ann Frances Godbehere a été Directrice non exécutive de Rio Tinto plc et Rio Tinto Limited.

Wan Ling Martello Wan Ling Martello exercera les fonctions d'Administrateur de Stellantis après la réalisation de la fusion. Mme Martello est actuellement associée et cofondatrice de BayPine, une société de capital-investissement, poste qu'elle occupe depuis 2020. De 2015 à 2018, Mme Martello a été Vice-Présidente exécutive et chef de la direction pour l'Asie, l'Océanie et régions d'Afrique subsaharienne chez Nestlé.

Jacques de Saint-Exupéry représentera les salariés au sein du conseil d'administration de Stellantis après la fusion. Il a occupé différents postes au sein de Groupe PSA depuis 1984. Depuis 2011, il travaille au sein de l'équipe de contrôle de gestion qui couvre les activités du département Finance et Trésorerie de l'entreprise ainsi que le département de communication financière. En outre, Jacques de Saint-Exupéry est impliqué dans l'activité syndicale depuis 2008, notamment en tant que secrétaire du comité d'entreprise de Groupe PSA.

Kevin Scott exercera les fonctions d(Administrateur de Stellantis après la réalisation de la fusion. Kevin Scott est Vice-Président exécutif de la Technologie et de la Recherche et Directeur de la Technologie de Microsoft depuis 2017. La carrière de 20 ans de Kevin Scott dans le domaine de la technologie couvre à la fois le milieu universitaire et l'industrie en tant que chercheur, ingénieur et leader. Avant de rejoindre Microsoft, Kevin Scott a été Vice-Président senior de l'Ingénierie et des Opérations chez LinkedIn de 2011 à 2016. Plus tôt dans sa carrière, Kevin Scott a supervisé l'ingénierie des publicités mobiles chez Google, y compris l'intégration de l'acquisition d'AdMob par Google.

Carlos Tavares (Chief Executive Officer) est actuellement président du conseil d'administration de PSA et deviendra directeur général et directeur exécutif de Stellantis après la clôture de la fusion. Il a rejoint le conseil d'administration de PSA le 1er janvier 2014 et a été nommé président du conseil d'administration de PSA le 31 mars 2014.