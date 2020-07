PSA en pointe dans l'assurance automobile connectée

(Boursier.com) — PSA utilise la technologie embarquée au service d'une assurance innovante sans intervention sur le véhicule. Avec l'option Assurance Connectée, PSA Assurance "incite ses assurés à une conduite responsable par une réduction de la prime". Proposée lors de l'achat du véhicule, cette option du contrat PSA Assurance récompense l'assuré de sa conduite responsable et lui fait bénéficier, dès la souscription, d'une réduction sur sa prime par rapport au contrat classique. Un score de conduite personnalisé est calculé. Il influe directement sur la prime d'assurance avec une réduction globale pouvant aller jusqu'à 25% dès la deuxième année. Le score est restitué mensuellement à l'assuré, avec des conseils adaptés pour l'aider à améliorer sa conduite et ainsi maximiser sa remise.

Les données de conduite sont collectées sans intervention sur le véhicule via le boitier télématique embarqué qui permet le service d'appel d'urgence et d'assistance localisée. Ce dernier, lancé dès 2003 par le Groupe PSA, équipe aujourd'hui plus de 5 millions de véhicules du groupe. L'intégrité des données personnelles est préservée en conformité avec le RGPD et fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. Proposée aux clients français de véhicules éligibles neufs et d'occasion des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles, l'offre d'assurance distribuée par PSA Finance France a déjà convaincu 86.000 clients dont 12.000 ont opté pour l'option assurance connectée.