PSA Atermarket acquiert Amanhã Global et sa plateforme de e-commerce

(Boursier.com) — PSA Atermarket acquiert la société Amanhã Global et sa plateforme de e-commerce B-Parts.com en prenant une participation majoritaire dans le capital de l'entreprise.

L'acquisition de ce leader sectoriel de la pièce de réemploi (Reuse) vise à compléter le dispositif de conquête de PSA Aftermarket dans l'économie circulaire, sous-tendu par un objectif de triplement du chiffre d'affaires d'ici à 2023.

Dans le cadre de cette prise de contrôle amicale, la Direction de Amanhã Global, reconnue pour sa compétence et son expertise, est intégralement maintenue dans ses fonctions.