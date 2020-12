PSA Aftermarket se digitalise

PSA Aftermarket se digitalise









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PSA lance dans l'ensemble de son réseau de réparateurs (Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall), ainsi qu'au sein d'Eurorepar Car Service, une nouvelle solution d'encaissement dynamique proposée par Score & Secure Payment (SSP), fintech spécialisée sur l'ensemble de la chaîne de valeur du paiement, de l'acceptation, l'acquisition, le processing, la sécurisation et le recouvrement par le rachat de créances.

Le système permet aux clients, en quelques clics, de façon très intuitive, de pouvoir payer en ligne, leurs prestations après-vente, sur ordinateur, tablette ou via mobile. Le paiement peut se faire, en différé, en plusieurs fois ou au comptant.

Les réseaux, quant à eux, bénéficient d'un système simple à utiliser, d'une démarche transparente grâce à un suivi exhaustif des paiements, et de l'optimisation de leur trésorerie. Ce système sera également proposé sur les bornes 24/7, implantées dans beaucoup de concessions, ce qui permet d'offrir un service supplémentaire aux clients après-vente.

PSA entend ainsi élargir le portefeuille et la qualité des services qu'il rend à la clientèle de ses marques automobiles et de son réseau multimarque d'après-vente, en mettant résolument la digitalisation et la simplification de toutes les interfaces avec les clients au coeur de sa stratégie, afin d'assurer un parcours client fluide.

La mise en place du e-paiement généralisé suis d'autres innovations digitales mises en oeuvre par le groupe dans le domaine des services après-vente, comme le déploiement de Videocheck à l'échelle mondiale (envoi de vidéo au client accompagnée d'un devis des travaux à prévoir), la 'self-réception 24/7' en cours de généralisation progressive dans les réseaux de marque du groupe PSA, ou les rendez en ligne déjà plébiscités par plus de 20% des clients.

L'offre proposée par SSP dispose d'un réel intérêt pour PSA. SSP propose des facilités de paiement via différents moyens (carte bancaire, virement, prélèvement SEPA) sans aucun frais pour le client. Les garagistes quant à eux bénéficient de nombreux avantages : avance de fonds (dans le cas ou leurs clients opteraient pour un paiement en plusieurs fois), garantie (dans le cas où une transaction serait impayée) et des économies d'échelles liées à l'usage de la solution. Par ailleurs les commissions payées par les réparateurs sur les transactions sont particulièrement compétitives.

PSA Aftermarket prévoit de déployer la solution internationalement dans l'ensemble de ses filiales et importateurs. En Europe, près de 17 pays, seront équipés d'ici la fin du premier semestre 2021 et le déploiement se poursuivra au second semestre en Russie, Turquie, au Maroc, en Tunisie, au Brésil et Argentine avant d'autres pays dans une phase ultérieure.